Uccide i figli della compagna per una assurdità: avevano 2 e 9 anni

Alla base di un orribile duplice infanticidio c’è una vera e propria sciocchezza, con un uomo che uccide i figli della sua partner.

Un uomo uccide i figli dopo avere pestato la propria compagna. La terribile vicenda, consumata in ambito familiare, è accaduta in Ucraina nella località di Tyachiv. Responsabile di tutti è un giovane di 30 anni che pare abbia agito a seguito di un raptus improvviso. Le piccole vittime di questa follia si chiamavano Demid e Martina ed avevano rispettivamente 2 e 9 anni.

Le forze dell’ordine intervenute successivamente hanno scoperto che l’uomo aveva perso la testa dopo che i figli lo avevano apostrofato come “Il loro nuovo padre”. Sarebbe bastato questo per scatenare una furia incontrollata in Vasil Tsekh, che ha picchiato a morte i due bimbi provocando loro delle lesioni letali. La madre risulta invece ricoverata in ospedale con ferite molto gravi. La donna, 35 anni, aveva avuto un primo bambino da un uomo incontrato in Italia. Finita questa relazione, lei era tornata in patria ed aveva incominciato un’altra relazione che aveva invece portato alla nascita della secondogenita. Anche quel rapporto però era finito.

Uccide i figli della sua compagna, avevano solo 2 e 9 anni

La ragazza si era così affidata ad un sito di incontri, dove aveva sviluppato una certa affinità con il 30enne. L’aggressione è accaduta in uno stabilimento di benessere e cura del corpo. Il proprietario della struttura, dopo avere scoperto cosa era successo, ha quindi chiamato le autorità.

L’aggressore risultava già irrintracciabile ma la polizia è riuscita infine ad individuarlo e ad arrestarlo. Con tutta probabilità l’assassino ha agito anche sotto effetto degli stupefacenti. Sembra che lui avesse detto alla 35enne di volerla sposare, ma quando lei le ha presentato i suoi figli è successo il dramma. Ora lei versa in ospedale in gravissime condizioni ed accanto a lei c’è il padre della più piccola dei piccoli uccisi.