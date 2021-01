Italia Viva, dimissioni dei ministri, Renzi: “No a ribaltoni, mai a destra”

Crisi di governo, Italia Viva annuncia le dimissioni dei ministri, Renzi: “No a ribaltoni, mai a destra”, cosa accade adesso.

“La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”, con queste parole l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva dopo la scissione dal Partito Democratico, ha ufficializzato l’apertura della crisi di governo. Infatti, ha anche comunicato la dimissioni dei ministri che fanno riferimento alla sua area politica.

LEGGI ANCHE –> Crisi di governo, Giuseppe Conte non si arrende e rilancia

Renzi infatti ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Quindi ha sottolineato che questo a suo avviso è un atto di grande responsabilità: “Sono momenti molto difficili: servono coraggio e senso di responsabilità per dimettersi”, ha detto.

LEGGI ANCHE –> Roberto Burioni: il virologo contro Le Iene, ottiene una prima vittoria

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Crisi di governo: dimissioni ministri Italia Viva, cosa accade adesso?

Parole che vengono contestate dalle altre forze di quella che non è ormai chiaro se sia ancora o no una maggioranza parlamentare. L’ex presidente del Consiglio dice no ai ribaltoni ed evidenzia ancora: “Non esiste alcuna ipotesi di ribaltoni. Non daremo mai vita a un Governo con le forze della destra”. Insomma, l’ipotesi è quella di un appoggio esterno o di un ricorso alle urne.

Adesso spetta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fare un passo per capire come proseguirà questa crisi di governo. Non sembrano attualmente all’ordine del giorno le sue dimissioni. Anche se difficile che Italia Viva appoggi nuovamente la sua figura. Renzi osserva ancora: “Nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule”. E conclude spiegando: “Fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica, nella sua persona e nel suo ruolo di arbitro”.