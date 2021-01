I risvolti della crisi di governo, Giuseppe Conte non si arrende e rilancia, chiedendo coesione alla sua maggioranza.

“Dobbiamo lavorare alla proroga dell’emergenza, al decreto ristori, il G20, impegni anche internazionali e sfide che tutte insieme il Paese forse non era mai arrivato a sostenere”, queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, subito dopo essersi recato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Alla domanda se si va a dimettere nel caso in cui Italia Viva ritiri le sue ministre, Conte ha evidenziato: “Io mi auguro che non si arrivi a quello, anche perché già in questi giorni sto lavorando a una proposta per definire un patto di fine legislatura”. Il premier confida nella volontà di “confrontarsi in modo leale”.

Le parole di Giuseppe Conte sulla crisi di governo

Dunque, Giuseppe Conte aggiunge: “Sono convinto che possiamo operare con maggiore coesione”. E ricorda che ci sono degli obiettivi davanti “che noi abbiamo già afferrato e che adesso dobbiamo declinare con le forze di maggioranza”. Nessuna crisi, la speranza del premier, ma “lo avete visto col Recovery Plan che se ci si siede intorno a un tavolo in modo costruttivo, si migliora il progetto di governo”.

L’obiettivo, evidenzia, è “migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, al primo posto viene l’interesse dei cittadini, che in questo momento stanno soffrendo”. Il premier Conte: “Il governo deve avere una solida maggioranza, non possiamo avere un voto qua e là”. Alla domanda diretta, replica: “Se c’è una volontà vera di dialogo, Italia Viva troverà sempre in me un interlocutore”.