Armie Hammer, chi è l’attore: età, foto, carriera e vita privata

Armie Hammer è un attore americano che ha catturato l’audience mondiale con il suo ruolo in “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino.

Armie Hammer è nato a Los Angeles, in California, il 28 agosto 1986. E’ cresciuto fino ai 7 anni a Highland Park, una città nella contea di Dallas e poi si è trasferito alle Isole Cayman fino ai 12 anni. Tornato negli USA, ha studiato alla LA Baptist High School della San Fernando Valley e poi al Pasadena City College ed infine all’Università della California.

La sua carriera da attore è iniziata con piccoli ruoli in serie televisive come “Veronica Mars” e “Desperate Housewife“. Il suo primo ruolo al cinema arriva nel 2006 con il film “Flicka“. Nel 2009 ha un ruolo ricorrente in “Gossip Girl” e “Reaper – In missione per il Diavolo“. L’anno successivo Armie Hammer è nel film di David Fincher “The Social Network“, ricoprendo il doppio ruolo dei gemelli Winklevoss. Nel 2012 interpreta il principe buono in “Biancaneve” con Julia Roberts e Lily Collins e l’anno seguente è protagonista insieme a Johnny Depp di “The Lone Ranger“. La prima candidatura ai Golden Globe arriva con il film “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino.

Armie Hammer, vita privata e curiosità

Armie Hammer si è sposato con Elizabeth Chambers nel 2010 e hanno due figli: Harper Grace, nata nel 2014 e Ford Douglas, nato nel 2017. La scorsa estate la coppia ha annunciato la loro separazione con un post di Instagram, dopo 13 anni passati insieme. Secondo quanto riportato dal sito Taddlr.com, l’attore avrebbe un patrimonio stimato di 12 milioni di dollari.

L’attore è stato protagonista in questi giorni di un gossip molto particolare, in quanto sono diventati virali alcuni messaggi inviati dal suo profilo Instagram ad una fans in cui Hammer dichiara la sua tendenza al cannibalismo e al vampirismo. Non è ancora chiaro se i messaggi siano stati realmente inviati dall’attore o facciano parte di una fake news, ma fanno sorgere un dubbio sulle preferenze dell’attore americano.