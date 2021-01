La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco, in grado di dare ad Andrea Pirlo un’alternativa: la verità su Scamacca

Saranno settimane intense in casa Juventus. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un valido attaccante nel ruolo di vice Morata, in grado di dare una nuova alternativa ad Andrea Pirlo. Il profilo interessante è quello di Gianluca Scamacca, classe 1999, attaccante di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa in questa prima parte di stagione. Il suo futuro potrebbe essere altrove visto che ultimamente con l’arrivo di Ballardini ha trovato poco spazio dopo un avvio convincente con Maran.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus: atterrato Dabo, si valutano Locatelli e Scamacca

Leggi anche –> Calciomercato Milan, doppio colpo: vicini il difensore ed il centrocampista

Calciomercato Juventus, colpo Scamacca: la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha svelato il possibile futuro di Gianluca Scamacca, attualmente in prestito al Genoa, durante l’ultima puntata di Tiki Taka: “Lui è in prestito, ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Lui è giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo valutazioni. Ma credo che resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito, non c’è solo la Juventus“. Nelle prossime settimane il club bianconero potrebbe annunciare il nome del nuovo attaccante visto che starà fuori anche Dybala per infortunio.