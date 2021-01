Calciomercato Milan, doppio colpo: vicini il difensore ed il centrocampista

Il Milan sta per concretizzare due acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli: quasi fatta per difensore e centrocampista.

Mercoledì sera è giunta la prima sconfitta stagionale in campionato (la seconda in tutte le competizioni) per il Milan di Pioli. I rossoneri, dopo un’ora di buon livello, si sono arresi alla Juventus. Sabato sera la squadra ha dato una bella risposta, vincendo contro il Torino con in campo una trequarti giovanissima e inedita. Si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in sede di mercato e dall’allenatore, ma che questa squadra necessiti di rinforzi rimane abbastanza chiaro.

Gli obiettivi principali rimangono il difensore centrale ed il centrocampista difensivo. Da settimane per il primo ruolo è stato individuato Mohamed Simakan, classe 2000 in forza allo Strasburgo. I rossoneri hanno offerto 15 milioni più bonus, mentre la squadra francese chiede 20 milioni. La dirigenza del Milan sta limando i dettagli, forte dell’accordo già raggiunto con il ragazzo e nei prossimi giorni potrebbe giungere la firma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Calciomercato Milan: si punta su Meité del Torino a centrocampo

Per il secondo ruolo, il centrocampista davanti la difesa, è saltato l’accordo con il Tolosa per portare Kouadio Koné (talentuoso classe 2001) con il Tolosa: la squadra francese si è accordata infatti con il Borussia Monchengladbac. Una delle idee porta al belga Lokonga, centrocampista centrale classe ’99, suggerito alla dirigenza da Alexis Saelemaekers che lo conosce sin dalle giovanili. L’acquisto, in ogni caso, verrebbe fatto per il mese di giugno. A gennaio la dirigenza sta puntando i fari su Meité del Torino.

Leggi anche ->Calciomercato Serie A, Strootman torna in Italia: idea Pellegri

Il 26enne francese ha già abbastanza esperienza nel calcio italiano, buone doti fisiche e tattiche. Sarebbe un profilo adatto per ricoprire il ruolo in caso d’emergenza. Secondo le ultime indiscrezioni Milan e Torino avrebbero raggiunto un accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri.

Leggi anche ->Calciomercato, giro di attaccanti in Serie A: colpi decisivi