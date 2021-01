Calciomercato Juventus: atterrato Dabo, si valutano Locatelli e Scamacca

La Juventus continua a ringiovanire la propria rosa: atterrato Dabo per le visite mediche, Locatelli e Scamacca osservati speciali.

L’opera di svecchiamento della rosa intrapresa dalla Juventus al termine della passata stagione sta proseguendo. Nel mercato estivo sono arrivati McKennie, Kulusevski e Chiesa e nei giorni scorsi sono stati opzionati per il futuro i giovani Reynolds e Rovella. L’obiettivo della dirigenza appare chiaro, continuare a ringiovanire la rosa nel tentativo di continuare il ciclo di vittorie aperto 10 anni fa.

I bianconeri hanno iniziato la stagione in sordina, palesando qualche difficoltà di adattamento al nuovo metodo di allenamento e qualche incertezza di troppo in zona difensiva. Secondo molti il reale problema sarebbe il centrocampo, ma nelle ultime settimane McKennie e Bentancourt hanno dato delle ottime risposte. Per quanto riguarda la finestra di mercato attuale, dunque, la dirigenza ritiene che l’unico investimento da fare sia quello per una punta di scorta: Dybala si è appena infortunato, Morata ha bisogno di un sostituto e Ronaldo non può nascondere le magagne in eterno. Kulusevski e Chiesa, inoltre, sono considerati due esterni (l’ucraino è stato schierato anche come trequartista).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Calciomercato Juventus: Locatelli, Scamacca e Milik obiettivi per giugno, intanto arriva Dabo

In questi giorni si è parlato molto dell’interessamento dei bianconeri per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ormai stabilmente nel giro della nazionale di Mancini di soli 22 anni. Sarebbe il profilo perfetto per migliorare il centrocampo e rientrerebbe in pieno nella linea verde intrapresa dalla dirigenza. Il colpo sarebbe portato a termine a giugno prossimo e non a gennaio. Stessa discussione per quanto riguarda Scamacca: il talentuoso centravanti del Sassuolo (in prestito al Genoa) ha 21 anni e potenzialità enormi, il suo nome è sul taccuino di Paratici, ma l’eventuale acquisto sarebbe concluso a giugno.

Leggi anche ->Calciomercato Milan, doppio colpo: vicini il difensore ed il centrocampista

Chi arriverà a Torino a Gennaio? Per il momento il solo Abdoulaye Dabo, attaccante francese classe 2001 che qualche anno fa si era segnalato come possibile crack del calcio transalpino ma che da qualche tempo sembra essersi smarrito. Prenderlo per rilanciarlo è l’obiettivo bianconero, un colpo sulla scia di quello fatto la scorsa estate puntando sul rilancio di Alvaro Morata. Il ragazzo è giunto nelle scorse ore a Torino per svolgere le visite mediche, se andranno a buon fine sarà subito un nuovo calciatore della Juventus.

Leggi anche ->Juventus Coronavirus: De Ligt positivo come Cuadrado e Alex Sandro