Can Yaman Diletta Leotta, che gossip: “Stanno insieme, le prove”

Si parla di un rapporto esplosivo Can Yaman Diletta Leotta. Come e perché è nata questa clamorosa voce di cronaca rosa.

Impazza il gossip sulla potenziale coppia Can Yaman Diletta Leotta. L’attore turco, interprete della serie ‘DayDreamer – Le Ali del Sogno’ trasmessa su Canale 5, viene accostato con una certa insistenza dalla stampa di cronaca rosa alla telegiornalista sportiva di DAZN e conduttrice radiofonica.

A parlarne è in particolare Anna Pettinelli su Radio RDS, che a sostegno di questa tesi riferisce anche di come entrambi abbiano pernottato all’interno dello stesso albergo a Roma. I due si trovavano nella Capitale per rispettivi impegni di lavoro. E Can Yaman ha avuto anche qualche problema con le forze dell’ordine, dal momento che ha dato vita ad un assembramento perché si è messo a firmare autografi alle fans fuori dall’hotel.

Can Yaman Diletta Leotta, la coppia esplosiva: sarà vero?

Ed ancora: Diletta Leotta ha mostrato un mazzo di fiori con una rosa rossa ben visibile al suo interno. Quindi è decisamente il periodo ideale per trovare un nuovo cavaliere da avere al proprio fianco. Anche in passato le indiscrezioni sulla Leotta si erano tramutate in delle comprovate certezze.

Ai tempi si vociferava infatti di una relazione intessuta con il pugile Daniele Scardina, con la cosa poi effettivamente corrispondente al vero. Poi questo rapporto è durato soltanto un anno. Per quanto riguarda Can Yaman, è prevista anche una sua partecipazione a ‘C’è Posta per Te’ di Maria De Filippi. Sarà la seconda volta per lui dopo una prima presenza risalente al 2020.