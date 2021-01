Can Yaman, perché è finita la storia d’amore con Bestemsu Ozdemir

La storia d’amore tra l’attore Can Yaman e la bellissima Bestemsu Ozdemir si è conclusa, scopriamo cosa non ha funzionato.

Per diverso tempo le fan di Can Yaman hanno sognato una storia d’amore tra il bell’attore turco e la sua fidanzata nella serie tv che lo ha reso famoso, l’attrice Demet Ozdemir. In realtà tra loro c’è solo una bella amicizia e un rapporto professionale, anche se nel corso degli anni hanno giocato sui desideri dei fan, non smentendo né ammettendo che ci fosse qualcosa.

Can è stato fidanzato per diversi anni con una quasi omonima, Bestemsu Ozdemir, ragazza di 29 anni che di mestiere fa anch’essa l’attrice. Tra i due è stato un amore passionale e riservato, privo di proclami ufficiali. Entrambi, infatti, sono molto riservati e preferiscono lasciare fuori dalle telecamere la propria vita. Sappiamo solo che nel 2017 sono andati a convivere ad Istanbul e che lo scorso anno si sono lasciati.

Can Yaman: perché è finita con Bestemsu Ozdemir

Così come gli altri dettagli della vita di questa coppia, anche le motivazioni della separazione non sono stati comunicati alla stampa. Come accade sempre in questi casi, però, sono state diffuse numerose voci a riguardo. La più ricorrente riguarda il presunto tradimento dell’attrice nei confronti del compagno.

Una tesi sospinta dai giornali scandalistici locali dopo che Bestemsu è stata fotografata in compagnia di un altro uomo. Secondo la narrazione dei media turchi, dunque, Can l’avrebbe lasciata dopo aver scoperto questa presunta relazione. I diretti interessati non hanno mai confermato né smentito le voci, preferendo che il gossip si sgonfiasse da solo e che presto entrambi avrebbero potuto dimenticare l’attenzione di tutti a riguardo.

