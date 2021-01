Diletta Leotta scatto esplosivo, ironia dei fan: “State zoomando”

L’influencer Diletta Leotta e il suo ennesimo scatto esplosivo su Instagram, ironia dei fan: “State zoomando”.

La bellissima giornalista e inviata a bordo campo di DAZN Diletta Leotta stupisce ancora i suoi fan e followers su Instagram. Il suo profilo è sempre seguitissimo e qualsiasi suo post è da boom di like sul noto social. Non solo: i suoi follower la riempiono di commenti, che spesso purtroppo scadono nella volgarità.

Sono in molti infatti coloro che commentano sul profilo Instagram della bella giornalista e influencer senza troppi peli sulla lingua. La maggior parte dei commenti che troviamo in Rete sono per fortuna molto attenti allo “stile” e puntano sull’ironia. Impossibile, infatti, non notare il fascino dell’inviata di DAZN.

Lo scatto di Diletta Leotta: i fan senza freni su Instagram

“Bella foto, spero che nessuno ti scriverà commenti dementi sotto di essa”, osserva un utente, che però a quanto pare è davvero isolato. Qualcuno osserva infatti le forme sinuose di Diletta Leotta, ma eccede nel commentare in maniera molto volgare. Altri sono sicuramente più divertiti e al suo “Scegli di sorridere”, replicano sottolineando che non è il sorriso il dettaglio della foto che è impossibile non notare.

I commenti dunque sono di diverso tenore, ma a fare da filo conduttore a un certo punto è il commento di uno che evidenzia: “Vi vedo che state zoomando!”. Partono una serie di commenti ironici, del tipo “Chi sta zoomando?”. Qualcuno osserva invece che “qui c’è poco da zoomare”. Insomma, nel caso di Diletta Leotta e dei suoi fan, a volte basta un dettaglio per scatenare il dibattito.