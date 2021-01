Barbara è la nuova ragazza della vita di Cecchi Gori e la differenza di età è davvero incredibile: 46 anni. Ecco chi è l’attrice.

La notizia è ormai sulla bocca di tutti: Vittorio Cecchi Gori, dopo la fine non troppo tranquilla del matrimonio con l’ex moglie Rita Rusic. Il gossip arriva direttamente da Libero, che oggi ha svelato la nuova fiamma del 78enne, divulgando anche il nome e, soprattutto, l’età della fortunata: Barbara, 32 anni. La differenza di età tra i due salta subito all’occhi. Sono infatti ben 46 gli anni che separano i due. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Cecchi Gori, chi è la nuova fidanzata Barbara

Barbara ha 32 anni e di lavoro fa l’attrice. Ha conosciuto Vittorio grazie a degli amici in comune e tra di loro è stato amore fin da subito, nonostante le critiche e le chiacchiere che pioveranno sulla coppia a causa della grande differenza di età. Francesco Fredella di Libero ha così svelato il gossip sulla nuova relazione tra i due, nella giornata di oggi.

La conferma dell’indiscrezione è arrivata da Antonio De Luca, medico e amico di Cecchi Gori, che ha affermato di aver trascorso Capodanno a casa sua e che in quell’occasione Barbara abbia conosciuto entrambi tramite un’amica in comune. I rapporti di Vittorio con l’ex moglie, invece, pare siano ancora turbolenti: Rita Rusic, in un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin, aveva infatti sputato veleno sul produttore. “Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia.” queste le parole della Rusic.

La nuova fidanzata di Cecchi Gori pare lavorerà al nuovo film di Marco Risi, remake del capolavoro del padre “Il Sorpasso” con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, per cui al momento il regista sta cercando una coppia degna di essere sostituita.