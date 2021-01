Solange, le cose che non tornano sulla morte del sensitivo

Solange morte, la Procura vuole vederci chiaro sulla circostanza che ha visto la scoperta del sensitivo ormai privo di vita in casa sua.

Qualcosa non risulta ancora chiaro in merito alla morte di Solange. Il famoso sensitivo, famoso per la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive degli anni ’80 e ’90, è scomparso lo scorso 7 gennaio 2021 dopo che la domenica precedente aveva richiesto aiuto al pronto soccorso di Cisanello, in provincia di Pisa.

Una volta lì però, Solange ha richiesto di non essere sottoposto a ricovero, firmando l’apposita liberatoria. Successivamente le forze dell’ordine, allertate da alcuni amici, lo hanno ritrovato privo di vita in casa sua nella località di Collesalvetti, nel territorio di Livorno. Anche alla luce del consulto in ospedale avvenuto pochissimo prima, la Procura ha disposto per il luogo a procedere di una autopsia sul corpo del volto televisivo, al secolo Paolo Bucinelli.

Solange, come lo hanno trovato i vigili del fuoco

Non sono infatti ancora chiare le cause della morte, e si punta a renderle note con l’esame post mortem. I vigili del fuoco avevano dovuto forzare la serratura della porta di ingresso della casa di Solange, dopo una richiesta di intervento da parte di alcuni amici che si erano detti preoccupati.

Infatti il 69enne sensitivo risultava assente da diversi giorni senza rispondere ad alcuna chiamata, né al telefono né al citofono. Poi ecco la triste scoperta, con il corpo rinvenuto riverso su un divano di casa. La porta risultava chiusa dall’interno, segno che quanto accaduto non è da ascrivere ad alcuna circostanza violenta.