Solange, dopo la morte l’incredibile messaggio dall’aldilà del sensitivo

Da poche ore è arrivata la brutta notizia della scomparsa di Solange, il sensitivo celebre anche in tv: un messaggio su Instagram dopo la morte

Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Poche ore fa è arrivata la terribile notizia della scomparsa del sensitivo noto in tv, Paolo Bucinelli, conosciuto come Solange, che aveva 69 anni. Nella giornata di ieri è stato ritrovato dai vigili del fuoco a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Non rispondeva da giorni al telefono ai suoi amici, che hanno così chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno trovato il suo corpo sul divano. Così subito sul posto sono intervenuti i medici del 118 insieme ai carabinieri che hanno confermato il decesso avvenuto per cause naturali. Domenica scorsa Solange si era recato anche al pronto soccorso per un problema glicemico venendo subito dimesso.

Solange morte, il messaggio Instagram

Così nelle ultime ore è apparso anche un messaggio sul suo profilo Instagram: “La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere 😇!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟… vi voglio Bene ….S.”. Una notizia che ha scombussolato un po’ tutti, soprattutto chi lo aveva apprezzato in tv nel suo ruolo di sensitivo.