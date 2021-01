By

Chiamatemi Francesco, chi è l'attore Rodrigo De La Serna: dove l'abbiamo già visto. Scopriamo di più sulla vita e sulle tappe della carriera professionale dell'attore argentino, volto noto di celebri film e serie televisive.





Classe 1976, l’attore è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di papa Bergoglio nel film biografico Chiamatemi Francesco – Il papa della gente. Rodrigo ha anche recitato in serie televisive di grande successo, come La casa di carta.

Chiamatemi Francesco, chi è Rodrigo De La Serna: la vita e le tappe della carriera professionale dell’attore argentino

Lionel Rogrido de la Serna Chevalier, questo il suo vero nome all’anagrafe, nasce a Buenos Aires nel 1976. La sua carriera si snoda nel mondo del cinema e delle serie televisive. Ha infatti interpreto dei ruoli importanti in alcuni film e serie tv, che lo hanno reso noto al grande pubblico per la sua interpretazione.

Tra i ruoli più celebri interpretati da Rodrigo ricordiamo quello di Alberto Granato, compagno di viaggio di Che Guevara nel film I diari della motocicletta, diretto da Walter Salles. Per la sua interpretazione nel film, l’attore ha vinto, nel 2004, il premio Silver Condor come miglior attore ed è stato premiato per la migliore performance di debutto all’Independent Spirit Awards.

Rodrigo è inoltre noto al pubblico appassionato di serie televisive per aver interpretato il ruolo di Palermo ne La casa di carta, dal 2019.

Nel 2014 inoltre l’attore ha interpretato il ruolo del giovane papa Bergoglio nel film Chiamatemi Francesco – il papa della gente, diretto da Daniele Lucchetti.

La vita privata

Dal 1999 al 2010 l’attore è stato sentimentalmente legato alla collega attrice Erica Rivas. Dal loro amore è nata, nel 2000, una figlia, Miranda de la Serna e anche lei ha intrapreso una carriera da attrice, come i suoi genitori.

Dal 2012 al 2016 l’attore ha avuto una relazione con l’attrice Pilar Gamboa, mentre dal 2017 è legato all’attrice Ludmila Romero, dalla quale ha avuto la seconda figlia, Olivia, nata nel 2019.