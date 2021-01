Chi è Brando Giorgi: foto, età, carriera e curiosità sull’attore

Brando Giorgi è un noto attore italiano e l’abbiamo visto recitare in varie produzioni del piccolo e grande schermo.

Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, è uno dei volti della tv italiana. E’ apparso in diversi film e serie tv, riuscendo a farsi largo nei cuori dei telespettatori.

La sua carriera è stata decisamente ricca di emozioni, ma lo stesso si può dire della sua vita privata. Scopriamo tante curiosità sulla su vita.

Brando Giorgi: tante curiosità su di lui

Classe 1966, nasce a Roma il 21 maggio. Si interessa subito al mondo dell’arte e della recitazione e nel 1992 segue un corso di recitazione con Beatrice Bracco. Un anno dopo si iscrive e frequenta la Scuola d’Arte Drammatica fondata e diretta da Giovanni B. Diotiaiuti.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è proprio in quegli anni. Nel 1992 diventa il protagonista del film “Cattive ragazze” e recita al fianco di Eva Grimaldi. Lo abbiamo anche visto nei videoclip “Gente comune” e “Acqua di mare” della cantante Mietta. Quest’ultima vedrà incrociato il suo destino con quello dell’attore dato che avranno una relazione per sette anni.

Nel 1993 lo vediamo ancora sul grande schermo in “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo“. Nella sua carriera si dedica anche all’attività di modello e testimonial per varie campagne pubblicitarie. Grazie ad essere diventa il volto di Valentino, Pignatelli e Trussardi. Per l’attore arriva anche il teatro ne 1999, ma a inizio anni duemila è molto coinvolto nelle serie del piccolo schermo.

Partecipa a “Incantesimo 3” e poi a “Vivere”. Farà anche da aiuto regista ne “Il Re muore” di Eugène Ionesco. In quegli anni recita in diverse serie e miniserie come “Io non dimentico”, “Mogli a pezzi” e “Il sangue e la rosa“. Negli ultimi anni era entrato nel cast di “Centovetrine” ed era apparso in un episodio di “Camera Café“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con la cantante Mietta negli anni ’90. E’ sposato con Daniela Battizzocco e dal loro amore sono nati due figli: Camilla e Niccolò.