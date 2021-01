Bridgertone, chi è l’attore Regé-Jean Page: vita privata, amori, carriera

Attore che dallo Zimbabwe è approdato in Inghilterra, ecco chi è Regé-Jean Page, il Duca di Hastings di “Bridgerton”.

Regé-Jean Page è ormai una star a livello internazionale, soprattutto per il successo di “Bridgerton”, la serie TV prodotta da Netflix che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo nei panni di Simon Basset, il Duca di Hastings. Regé-Jean Page ha sempre avuto il sogno di diventare attore, fin da quando era da adolescente e iscritto alla prestigiosa scuola di recitazione Drama Centre London. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Regé-Jean Page, chi è e che film ha fatto

Regé-Jean Page è nato a Harare, nello Zimbabwe, nel 1990. Ha trascorso l’infanzia nel Paese d’origine fino a quando, all’età di 14 anni, si è trasferito con la famiglia in Inghilterra, dov’è nato suo padre. Lì Regé-Jean ha iniziato a studiare recitazione presso la scuola di recitazione Drama Centre London.

Leggi anche–> Bridgerton, la serie tv Netflix di Shonda Rhimes: dove è stata girata e dove è ambientata

E’ nel mondo del teatro che Regé-Jean Page ha iniziato la sua carriera artistica. Tuttavia nel 2005, all’età di 15 anni, ha partecipato con un ruolo minore in un episodio della serie TV Casuality, cosa che gli ha aperto la strada in futuro. Dopo aver lavorato in teatro, infatti, ha iniziato a recitare sempre di più nel mondo del cinema e della televisione. Alcuni film in cui lo abbiamo visto sono “Survivor” di James McTeigue e “Macchine mortali” di Christian Rivers. Inoltre ha recitato nella serie televisiva “For the People“. Il successo vero e proprio è arrivato con “Bridgerton“.

Leggi anche–> Lutto nella fiction: morto Dietrich Adam, recitò in diverse serie tv

Se nella serie TV Bridgerton il suo personaggio è sposato con Daphne, Regé-Jean Page al momento non è sposato, per quello che si sa. Infatti l’attore è molto riservato e non ama mettere la sua vita privata sotto i riflettori, per tanto non è noto se sia fidanzato o meno.