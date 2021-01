Papa Francesco sul vaccino: “E’ un dovere etico farlo, io sono già in lista”

Il vaccino, i doveri dei leader, la rivolta di Capitol Hill: di tutto questo parlerà Papa Francesco domani in un’intervista allo Speciale Tg5.

C’è grande attesa per l’intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco che andrà in onda domenica 10 gennaio alle ore 20.40 su Canale 5. Nel colloquio con Fabio Marchese Ragona, nella cornice della residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice argentino ha affrontato vari temi, a partire ovviamente dalla pandemia e dal vaccino, passando per i disordini negli Stati Uniti, fino all’aborto e alla politica ai tempi del virus. “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino – ha detto Bergoglio – è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. “La settimana prossima” – ha aggiunto – inizieremo a farlo qui, in Vaticano, ed io mi sono prenotato. Si deve fare”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il monito di Papa Francesco

A proposito dell’assalto a Capitol Hill, Papa Francesco ha ammesso di “essere rimasto stupito. Anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, di gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere bene perché così si può mettere il rimedio. Sì, questo va condannato, questo movimento così, prescindendo dalle persone”. “La violenza sempre è così, no? – ha poi osservato il Pontefice -. Nessun popolo può vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella Storia, ma dobbiamo capire bene per non ripetere, imparare dalla Storia”.

Leggi anche –> Coronavirus: morto Fabrizio Soccorsi, medico di Papa Francesco

All‘intervista seguirà il film Mediaset “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente” che racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina, soffermandosi sulla sua gioventù, la sua vocazione e la sua formazione, fino alla nomina a Papa nel 2013. Al termine del film dibattito in studio, condotto da Cesara Buonamici, con ospiti ed esperti di prestigio: un prelato vicino al Santo Padre, una giornalista vaticanista, il direttore di un grande giornale italiano e, a sorpresa, il regista ed attore romano Carlo Verdone.

Leggi anche –> Papa Francesco dimissioni, la verità del vaticanista Austen Ivereigh

La prossima settimana infatti inizieranno le vaccinazioni in Vaticano. Subito dopo l’intervista