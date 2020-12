Papa Francesco dimissioni, la verità del vaticanista Austen Ivereigh

Voci Papa Francesco dimissioni, Bergoglio vorrebbe lasciare entro la fine dell’anno. Cosa c’è di vero, parla il suo biografo ufficiale.

Si parla di un Papa Francesco sul punto di rassegnare le dimissioni. La notizia circola sin dalle scorse ore, con i rumours che riferiscono di come Jorge Mario Bergoglio avrebbe intenzione di lasciare la tiara papale entro la fine del 2020. Quindi, se questi spifferi dovessero coincidere con il vero, sarebbe una questione di pochissimi giorni.

L’indiscrezione riceve ulteriore slancio da Agenzia Stampa Italiana, la quale riprende alcune presunte dichiarazioni di un giornalista vaticanista. Si tratta dell’esperto Austen Ivereigh, che di Papa Francesco è il biografo ufficiale e che ha collaborato con diversi alti prelati nel corso della sua rinomata carriera. Le parole che vengono attribuite ad Ivereigh riferiscono di un Bergoglio che avrebbe attuato il suo piano di riformare e rimodernare la Chiesa, rendendola più adatta ai tempi odierni. Tante cose sono state fatte, a volte andando anche contro l’ala più conservatrice della Santa Sede. Inoltre l’84enne Papa Francesco si è dato molto da fare anche per contrastare il triste fenomeno degli abusi taciuti nel corso degli anni, perpetrati da alcuni religiosi.

Papa Francesco dimissioni, il suo biografo smentisce tutto: “Fake news”

Ad Austen Ivereigh vengono attribuite anche altre parole, che fanno riferimento a come Papa Francesco, sulle dimissioni presentate a suo tempo da Papa Benedetto XVI, abbia visto in tale atto inedito qualcosa di profetico. In più sorge anche una battuta fatta da Francesco ad una emittente messicana. A questo network il papa avrebbe confidato di avere considerato un tempo giusto per compiere la propria opera di circa 5 anni. Ad ogni modo, questa voce relativa alle dimissioni di Papa Francesco sembra essere falsa.

Lo stesso Austen Ivereigh l’ha definita una fake news sul proprio profilo Twitter. Il giornalista, in un post risalente alla giornata di mercoledì 23 dicembre, scrive chiaramente: “Mai ho detto questo”, linkando un articolo dove le sue affermazioni risultano chiaramente travisate. Ed in effetti, dato anche il particolare momento storico vissuto dall’umanità intera a causa della pandemia globale, risulta difficile credere che il papa manifesti la volontà di lasciare il proprio, fondamentale incarico, di guida spirituale del mondo.