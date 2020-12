GF Vip, Pupo e Malgioglio cantano Gelato al cioccolato: qual è il significato della canzone. Durante la diretta di questa sera, moltissime saranno le esibizioni canore degli ospiti in studio per festeggiare il Capodanno 2021.





I due cantanti, tra i protagonisti di questa quinta edizione del programma televisivo, canteranno insieme questa sera uno dei loro grandi successi. Ecco quali sono le origini del brano con il quale Pupo e Malgioglio intratterranno il pubblico durante la diretta televisiva in questa notte di San Silvestro.

GF Vip, nella puntata di questa sera, dedicata al Capodanno 2021, Pupo e Malgioglio cantano Gelato al cioccolato: quali sono le origini del brano

Per la prima volta nella sua storia televisiva, il Grande Fratello Vip sarà trasmesso in diretta durante la notte di San Silvestro. La trasmissione andrà in onda in prima serata, per celebrare, con tutti i telespettatori più appassionati, il Capodanno 2021. Moltissimi gli ospiti attesi nel corso della serata, i quali si esibiranno in balli e canzoni, per celebrare insieme a tutti i concorrenti del reality show l’arrivo del nuovo anno.

Tra le esibizioni previste, per questa prima serata di Canale 5, tra le più attese il duetto che vedrà coinvolti Pupo e Malgioglio. I due cantanti canteranno insieme un loro grandissimo successo, ovvero Gelato al cioccolato. La canzone fu scritta tempo fa proprio da Malgioglio e da sempre cantata da Pupo. Ma quali sono le origini di questo brano e il vero significato della canzone, spesso considerato ambiguo?

Alcune voci hanno parlato di un ragazzo tunisino a cui sarebbe stata dedicata la canzone. Ragazzo conosciuto da Malgioglio durante un viaggio in quella terra. Voce del tutto smentita dal cantante, il quale invece, in una intervista tempo fa, dichiarò che l’origine del brano era assolutamente un’altra. Malgioglio raccontò infatti che gli diedero l’incarico di scrivere una canzone sul gelato, cosa che in un primo momento non si sentiva di fare. Poi un giorno, tornando a casa e preparandosi un budino, nel quale inavvertitamente mise il sale al posto dello zucchero, nacque immediatamente l’ispirazione.

Tra gli ospiti di questa serata ci saranno anche Fausto Leali, Stash and the Kolors, Valeria Marini, Rita Rusic e Ada Alberti.