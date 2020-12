GF Vip, Malgioglio rivelazione su Signorini: “Con te un altro tipo di bacio”

Al GF Vip, Cristiano Malgioglio è protagonista di una clip divertente e di una rivelazione su Signorini che ha lasciato tutti senza parole.

Sin dal primo minuto all’interno della casa del GF Vip, Cristiano Malgioglio si issato a protagonista assoluto del reality. In parte perché ha già presente le regole del programma (ne era stato protagonista e commentatore prima di questo ritorno), sia perché il suo carattere e la sua indole lo portano ad essere divertente ed eccentrico. La puntata di questa sera è iniziata con Alfonso Signorini che lo ha tirato in ballo dopo aver ricordato quali sono i vip al televoto.

Il conduttore ha mandato in onda una clip in cui si vede il cantante di Ramacca che spiega a Tommaso Zorzi che ci sono diverse tipologie di bacio. Tra i due si è creato un legame di intensa amicizia e l’influencer si è completamente aperto con lui. Forse per questo l’artista si è sentito in obbligo di dargli qualche consiglio sui baci.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cristiano Malgioglio ed il bacio con Alfonso Signorini

Nel video il paroliere spiega a Tommaso quali tipi di baci esistono: “C’è il bacio mieloso, quello stupido che non esiste, poi c’è il bacio rubato, il bacio a scatto, che sarebbe il bacio a calamita. Poi c’è il bacio intenso, ma è abbastanza finto”. Insomma per Malgioglio il bacio da film, quello in cui i due innamorati si baciano con passione è quello da cui bisogna diffidare.

Leggi anche ->Grande Fratello, scatta il bacio tra Malgioglio e Tommaso Zorzi – VIDEO

Un po’ tutti, compreso Alfonso Signorini, sono rimasti sorpresi quando Cristiano ha spiegato il suo preferito: “Quello che amo in particolare è il bacio alla mortadella. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di strano, buono, che non mangi di continuo, come quando torni a casa e c’è della mortadella meravigliosa. È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare”.

Leggi anche ->Cristiano Malgioglio, ansia per il fidanzato turco: due mesi in ospedale per il Covid

Quando il conduttore ha cercato di capire a cosa si riferisse, Malgioglio lo ha interrotto ed ha detto: “Ho provato un altro tipo di bacio con te”. Senza indagare oltre su ciò che intendeva dire, Alfonso ha chiesto ai due di mettere in pratica quelle lezioni teoriche ed i due sono stati al gioco. Una scena che Signorini ha approvato: “Bhè, vabbè adoro!”.