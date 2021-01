Affari tuoi viva gli sposi: ospiti e anticipazioni del 9 gennaio

Il nuovo programma di Carlo Conti, Affari tuoi viva gli sposi, è pronto ad intrattenere il pubblico con un’altra puntata.

Il nuovo programma in onda su Rai 1 di Carlo Conti è già riuscito ad attirare su di sé molte attenzioni e ha ottenuto un discreto successo. Se nome è lo stesso, non possiamo dire così per il format che è stato rivoluzionato.

Nuove regole e nuovi concorrenti sapranno intrattenere i telespettatori. Scopriamo che cosa ci riserva l’episodio di oggi.

Affari tuoi viva gli sposi: gli ospiti della puntata di oggi

Ricordiamo che con le nuove regole a partecipare sarà una coppia in procinto di sposarsi. La vincita dovrà poi essere usata per realizzare le nozze dei loro sogni. Un format totalmente rivoluzionato che vede anche importanti cambiamenti nei pacchi. Sono scomparse le 20 regioni e al loro posto sono arrivati 10 pacchisti.

Questi ultimi sono dei Vip che avranno il compito di custodire ben due pacchi ciascuno, all’interno dei quali sono contenuti i premi. Questa sera, i pacchisti incaricati di custodire i 20 pacchi saranno uno più famoso dell’altro. Grazie a TvBlogo sappiamo già i loro nomi che per le donne sono: Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni e Rocio Morales.

Tra gli uomini invece troviamo vip altrettanto noti come: Nino Frassica, Sergio Friscia, Gabriel Garko e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Chi di loro custodirà uno dei pacchi fortunati? Lo scopriremo solo questa sera.

Come accaduto nelle scorse puntate, anche in questa ci aspettiamo una sorpresa per la coppia. Nella prima puntata, Luca Argentero ha sorpreso i fidanzati con un videomessaggio, mentre nella seconda, Fabrizio Moro ha cantato per gli innamorati. La trasmissione ha toccato picchi di share non indifferenti, ma stasera ci sarà la concorrenza di “C’è Posta per te” in onda su Canale 5. Tutti si chiedono se Conti riuscirà a tenere i telespettatori incollati allo schermo fino alla fine del programma. Per saperlo, non ci resta che vedere l’episodio.