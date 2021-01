C’è posta per te, ospiti e anticipazioni: la prima puntata stasera 9 gennaio

C’è Posta per te ritorna in tv con il suo consueto appuntamento. Ecco alcune anticipazioni su chi apparirà in studio.

I telespettatori sono più che mai in trepidazione e non vedono l’ora di scoprire quali saranno le sorprese di questo nuovo episodio.

Secondo le indiscrezioni, la padrona di casa ha invitato due attori amatissimi dal pubblico italiano. Sicuramente, la loro presenza saprà far emozionare tutti. La puntata andrà in onda sempre su Canale 5, in prima serata. Scopriamo di più.

C’è Posta per te: il grande ritorno del 2021

Grazie alle anticipazioni sappiamo già chi saranno i due attori ospiti della trasmissione: Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Loro saranno i protagonisti di due sorprese che sapranno di certo far commuovere ed emozionare il pubblico da casa.

La Ferilli non sarà sola, ma sarà accompagnata da sua madre Ida. Non sappiamo però cosa dovranno fare di preciso, ma sul web continuano ad alternarsi moltissime ipotesi e previsioni. Alcuni pensano che l’attrice farà una sorpresa alla madre o viceversa, mentre altri ipotizzano che sia stato organizzato uno scherzo nei confronti della Ferilli.

Quest’ultima ipotesi non sembra troppo irreale dato che l’attrice e la De Filippi si fanno spesso scherzi a vicenda e questi sono diventati un grande motivo di attrazione per il pubblico. Non ci resta che aspettare poche ore e vedere se ci sarà un’ipotesi giusta tra le tante formulate.

Luca Argentero, dal canto suo, è ormai di casa nello studio della De Filippi. La sua presenza è richiesta quasi ogni anno per fare sorprese a fidanzate, mogli, amici e parenti vari. L’attore è sulla cresta dell’onda data la popolarità della fiction Rai “Doc – Nelle tue mani” che è sbarcata in Francia pochi giorni fa.

Il 9 gennaio non è solo un giorno di soprese ed emozioni, ma anche di sfide. A fronteggiarsi sarà proprio il programma della De Filippi e quello condotto da Conti. Su Rai 1 è tutto pronto per la messa in onda di “Affari Tuoi – Viva gli Sposi” che inizierà alle 20:30 per finire circa due ore dopo. C’è Posta per te invece inizierà invece alle 21:20. Due programmi forti e molto seguiti che si contenderanno i telespettatori in un sfida in amicizia.