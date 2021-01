Vaccino Moderna, si dell’Aifa: sarà distribuito anche in Italia

Il vaccino Moderna arriverà in via ufficiale anche nel nostro Paese. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha fornito il proprio assenso in merito-

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera al vaccino Moderna per potere essere distribuito nel nostro Paese. Come ampiamente nelle previsioni, anche per quanto riguarda questo ritrovato non sono emerse controindicazioni e questo vuol dire che il siero messo a punto dalla omonima azienda farmaceutica statunitense affiancherà il ritrovato di Pfizer e Biontech. Il quale è a sua volta già disponibile in tutta Europa dalla fine di dicembre.

In precedenza il vaccino Moderna aveva ottenuto l’altrettanto indispensabile placet anche da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. Un prerequisito necessario per la sua messa in circolo nel nostro Continente. Moderna ha reso noto che il suo vaccino offrirebbe una comprovata protezione contro il virus per i successivi due anni dalla somministrazione. C’è grande soddisfazione da parte dell’Aifa e della comunità medica italiana in generale per questo ulteriore traguardo raggiunto contro la pandemia, a quasi un anno dal sorgere di questo incubo nel nostro Paese.

Vaccino Moderna, uno strumento ulteriore per tenere a bada la pandemia

Più vaccini ci saranno e più sarà facile organizzare al meglio la relativa campagna deputata ad offrire protezione a milioni di cittadini. Il Governo ha intenzione di raggiungere una cifra minima di 15 milioni di persone vaccinate nel nostro Paese per la fine del prossimo mese di aprile. In estate poi tale numero dovrà aumentare in maniera esponenziale, fino a garantire una barriera importante contro il Coronavirus per dopo l’estate a praticamente tutta la popolazione.

Ad oggi l’Italia è il secondo Paese in Europa con più vaccinazioni svolte, alle spalle solamente della Germania. Il vaccino di Moderna verrà somministrato a partire dai 18 anni di età, a differenza di quello Pfizer Biontech che prevede una soglia minima di 16 anni.