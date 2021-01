Ferito dai botti di Capodanno: Domenico Di Giacomo morto a Caserta

Rimase ferito dai botti di Capodanno: il 25enne Domenico Di Giacomo morto a Caserta dopo una settimana di agonia.

Domenico Di Giacomo, il 25enne rimasto ferito dai botti di Capodanno, non ce l’ha fatta. Si è spento infatti oggi all’ospedale di Caserta, dopo una settimana di agonia. La forte deflagrazione che lo aveva gravemente ferito era stata causata da un grosso ordigno che lui e i fratelli avevano confezionato.

Il grande botto provocato dall’esplosione sarebbe stato avvertito per tutta la città e avrebbe provocato un’onda d’urto di trenta metri. Testimonianze raccontano che il drammatico botto sarebbe avvenuto quanto da circa 45 minuti era passata la mezzanotte e si era entrati nel nuovo anno.

La tragedia di Domenico Di Giacomo, vittima dei botti di Capodanno

Subito si era capito che Domenico Di Giacomo era in gravi condizioni: lui e i suoi fratelli avevano deciso di far esplodere quella che a tutti gli effetti era una bomba rudimentale nel cortile interno di Parco Primavera, rione popolare della frazione di Tuoro. Qui viveva il giovane morto oggi insieme alla sua famiglia. In base a quanto hanno accertato i militari dell’Arma dei carabinieri di Caserta, a confezionare la bomba carta con l’aiuto dei due fratelli di 21 e 17 anni era stato il 25enne.

Questi quando è avvenuta l’esplosione si trovava a pochi metri dai botti ed è stato colpito in pieno, riportando gravi ustioni al corpo e lesioni interne legate all’onda d’urto. Oltre che lui e i fratelli rimasti feriti anche se in maniera lieve, il botto aveva provocato danni alle cose. Almeno sette auto sono state danneggiate e tre di queste sono andate completamente distrutte. Diversi vetri di molti appartamenti sono andati in frantumi. Stamattina il tragico epilogo: il ragazzo, che era in prognosi riservata, è stato dichiarato morto.