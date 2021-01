Federica Panicucci, lo sfogo in diretta sulla figlia Sofia: non ne posso più

Federica Panicucci non riesce a trattenere l’esasperazione e si sfoga durante Mattino 5. Scopriamo cosa è successo.

La padrona di casa del programma targato Mediaset ha dedicato l’interno episodio all’emergenza sanitaria. In particolare, si è anche affrontato il temi dei furbetti che hanno tentato di aggirare le regole.

Durante lo svolgimento del programma la Panicucci ha anche avuto un confronto con il dottor Matteo Bassetti sul tema della riapertura delle scuole.

Federica Panicucci: lo sfogo a Mattino 5

La conduttrice ha chiesto senza mezzi termini al dottor Bassetti se, secondo lui, le scuole dovrebbero essere riaperte. L’infettivologo ha colto la palla al balzo per ricordare quanto l’ambiente scolastico sia importante per i ragazzi e ha commentato dicendo che: “L’Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola. Dobbiamo fare qualcosa per rimetterci al passo, altrimenti saremo perdenti“.

La stessa Panicucci ha rincarato la dose ricordando che il comune di Milano ha fatto scalare la riapertura al 25 gennaio e ha anche aggiunto un suo sfogo personale: “Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre…non me lo dica!”. Le parole della conduttrice sulla figlia Sofia fanno ben capire la difficoltà dei ragazzi che risentono molto della mancanza di socialità.

Ospite a Mattino 5 è stato anche il titolare del resort sul Garda che era finito nella bufera per un pranzo di Capodanno in cui erano state totalmente ignorate le norme anti Covid. La totale irresponsabilità di coloro che ignorano le regole, scalda nuovamente l’animo della Panicucci. “Ci sono degli irresponsabili. Io non avrei fatto quello che hanno fatto queste persone! La responsabilità è di ciascuno di noi, ognuno sa il rischio che stiamo correndo, il nostro comportamento incide sulla vita degli altri.”

Parole dure che fanno ben capire la frustrazione verso coloro che vanificano gli sforzi di chi cerca di contenere la pandemia. “I miei figli non vanno a scuola ormai non mi ricordo nemmeno da quanto…però poi la pandemia prosegue e noi tutti dobbiamo continuare per un altro anno.” Il suo è uno sfogo che mostra lo stato d’animo di molti italiani che sono frustrati dalla continua inosservanza delle regole da parte di una discreta percentuale della popolazione.