Conosciamo meglio la storia di Sofia Fargetta, figlia del dj Mario e di Federica Panicucci: tutte le curiosità sulla ragazza

Sofia Fargetta è la figlia di Federica Panicucci e del dj Mario Fargetta. La coppia si è sposata nel 2006 avendo così due figli: Sofia e Mattia. Nel 2015 è arrivata la separazione dopo vent’anni di relazione e ben nove da coniugi. Dopo il divorzio è stato comunicato il tutto: “Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall’aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli. Anche se non saranno più moglie e marito resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione. Questo è l’unico commento con il quale desiderano accompagnare la notizia, certi di poter contare sul rispetto della loro privacy e, soprattutto, di quella dei figli”.

Sofia Fargetta chi è: le curiosità

Sofia Fargetta è una promessa della ginnastica artistica e in molti sostengono che abbia preso i geni della bellezza proprio dalla mamma che la segue spesso nelle sue competizioni sportive e non manca di testimoniare sui social la cosa.

Federica Paninucci è fidanzata attualmente con l’imprenditore Marco Bacini e il loro amore prosegue a gonfie vele come si può vedere dai loro profili social.