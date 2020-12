Federica Panicucci, Mediaset cambia tutto: la sua reazione

Mediaset ha scelto di cambiare diverse cose nel suo palinsesto di Capodanno e la reazione di Federica Panicucci non si è fatta attendere.

Mediaset aveva scelto di affidare l’ultima serata dell’anno a Federica Panicucci, che avrebbe dovuto presentare un concerto di Capodanno. Le cose, però, sono cambiate e la compagnia di Canale 5 sarà affidata ad Alfonso Signorini.

Questa sera non sarà la conduttrice Federica Panicucci ad andare in onda, bensì una puntata molto speciale del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. Ma cos’ha portato Mediaset a cambiare il suo palinsesto? Sembrerebbe che l’azienda di Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di fare dei cambiamenti per motivi di budget e a causa dell’emergenza Coronavirus. La Panicucci però potrà consolarsi in quanto tornerà in onda già da venerdì 1 gennaio con uno speciale di “Mattino Cinque” dalle 8:40. Al suo fianco sarà presente Francesco Vecchi, con il quale la conduttrice sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti, nonostante la concorrenza con i programmi mattutini di casa Rai, “Uno Mattina” e “Storie Italiane“.

Federica Panicucci, niente Capodanno su Canale 5

Il seguitissimo programma di Federica Panicucci, “Mattino Cinque“, sarebbe dovuto ripartire in onda lunedì 4 gennaio, invece Mediaset ha scelto di anticipare il suo ritorno. Il talk mattutino partirà dalle 8:40 e ci terrà compagnia fino alle 13, quando poi lascerà la linea al Tg5. Niente serata finale dell’anno, però, per la conduttrice, in quanto la rete di Pier Silvio Berlusconi ha scelto un set sicuro come quello del reality show di Alfonso Signorini.

La notte di Capodanno di casa Rai invece vedrà il consueto appuntamento con “L’anno che verrà“, condotto da Amadeus eccezionalmente in studio a causa della pandemia. Su Canale 5, come anticipato, a tenerci compagnia sino all’arrivo della mezzanotte sarà Alfonso Signorini con il suo “Grande Fratello Vip“, mentre su La7 ci sarà una tombolata social con l’appuntamento speciale di “Propaganda Live” con Diego ‘Zoro’ Bianchi.