Negazionista Covid, dall’ospedale rilascia delle incredibili parole – VIDEO

Dalla sua camera di ospedale, dove ha dovuto sottostare a ricovero d’urgenza, un negazionista Covid si rivolge ad altri complottisti come lui.

Un altro negazionista Covid ha capito infine la verità ed ora invita tutti quanti a non fare come lui. Che nel corso del 2020 ha sempre ritenuto una frottola qualunque discorso legato alla pandemia ed all’obbligo di dovere indossare mascherine e rispettare il distanziamento sociale.

Ora però Chuck Stacey, 50 anni, residente in Florida negli Stati Uniti, ha diffuso un messaggio a mezzo social dalla sua camera di ospedale nella quale è ricoverato. Lo scorso 27 dicembre le condizioni di salute dell’allora negazionista Covid erano peggiorate all’improvviso e senza alcuna spiegazione. Lui è sempre stato in buona salute ed il quadro clinico è volto in negativo in pochissimo tempo. Nel corso dei suoi giorni di ricovero, Chuck ha finalmente aperto gli occhi e si è reso conto che tutto quello che sta accadendo nel mondo intero è la triste verità.

Negazionista Covid, finisce in ospedale e si ricrede: “Non fate come me”

My friend didn’t wear a mask because he believed the lies from our leaders. Now, he’s close to being intubated. He asked that I share this. Wear a mask! pic.twitter.com/S43WWHQDEW — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 4, 2021

“Non c’è alcun complotto, nessuna cospirazione. La pandemia è vera ed è gravissima. Io pensavo che si fosse di una semplice influenza e non ho mai prestato le dovute cautele. Ho sempre sbagliato però, questa è una malattia brutale”. L’ex negazionista Covid ha anche sottolineato l’importanza delle mascherine protettive, da indossare correttamente su naso e bocca.

“Io non l’ho messa e mai avrei creduto che il mio fisico potesse crollare in questo modo. Lui ad un certo punto neppure riusciva ad alzarsi dal letto e ha dovuto essere sottoposto a respirazione alimentata dalla bombola di ossigeno. Adesso ha rivolto un appello a tutti a prendere le dovute cautele: “Fatelo per voi stessi ma anche per le persone che amate. Non seguite il mio esempio, io la sto pagando cara”.