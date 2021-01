L’attrice iconica di Sex And The City, Sarah Jessica Parker vende la sua casa a Manhattan per 15 milioni di euro.

Sarah Jessica Parker è l’attrice che per anni ha ricoperto il ruolo di Carrie Bradshaw, protagonista di Sex And The City. La donna, con i suoi tormenti amorosi, ha dato speranza e fatto sognare moltissime donne di tutto il mondo grazie alle sue avventure insieme alle amiche Samantha, Miranda e Charlotte.

Ma non solo, è anche riuscita a mettere da parte una fortuna che le ha permesso di acquistare una casa a New York nel 2000 per circa 3 milioni di dollari. Una palazzina su tre piani che da poco è stata messa in vendita perché Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno deciso di cambiare!

Dove si trova la casa di Sarah Jessica Parker e quanto vale

Forse non tutti sanno che Sarah Jessica Parker ha vissuto per 20 anni a New York in una palazzina su Charles Street nel West Village. Una location che si trova a pochissimi passi dalla casa diventata ormai iconica di Carrie Bradshaw nella serie Sex And The City! Un legame speciale insomma tra l’attrice e il personaggio da lei interpretato che si è protratto anche ben dopo la fine della serie tv.

Ora però quella casa è in vendita e, se il prezzo a cui l’avevano acquistata era di 3 milioni di dollari, oggi il valore è schizzato alle stelle. Il prezzo di partenza era di 19 milioni di dollari e la Parker e il marito Broderick alla fine hanno venduto a 15 milioni di dollari.

Sicuramente la palazzina su tre piani, risalente al 1905 e con la tipica scalinata newyorkese è stata abbellita e sistemata, ma non possiamo negare che il valore sia aumentato di molto proprio per via di Sarah Jessica Parker che ci ha abitato.

Dove si trasferisce?

Ma ora l’iconica Carrie Bradshaw si trasferisce e lascia Manhattan? No! Lei e il marito infatti nel 2016 avevano già acquistato una doppia townhouse sempre nel village per circa 35milioni di dollari. La coppia si trasferirà lì quindi, senza allontanarsi troppo da New York, anzi! Spostandosi solo di qualche metro. Del resto il legame tra Manhattan e Sarah Jessica Parker è indissolubile!