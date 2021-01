Sandra Milo, lo scandalo delle immagini pornografiche: “Non ne posso più”

La musa di Fellini, Sandra Milo, si è sfogata sulle sue instagram stories dicendo di essere stufa di ricevere continuamente foto indecenti. Ecco le sue parole.

Sandra Milo è davvero furiosa! Lo ha fatto sapere a tutti sulle sue stories instagram nella giornata di oggi. La musa di Federico Fellini ha infatti svelato ai suoi followers che non ne può più di certi uomini. Quegli uomini che si sentono in diritto di mandare una foto delle loro parti intime a donne e ragazze su tutte le piattaforme social possibili. E dopo la foto hot dell’attrice, il flusso di scatti indesiderati è nettamente aumentato…

Sandra Milo, le foto indesiderate su instagram

“Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo…Robe da matti. Ricordo che siamo su Instagram, non su Meetic o un altro sito d’incontri.” ha così sfogato tutta la sua frustrazione con una serie di stories.

“Non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui socia, ma non sono interessata a conoscere uomini. Grazie!.” ha poi concluso secca la Milo, che dopo le foto hot si è vista sommersa da foto indesiderate. L’attrice 87enne aveva posato nuda tra le lenzuola bianche per la copertina di Flewid e il popolo del web l’ha celebrata per la sua bellezza senza tempo e il coraggio di stare bene con il proprio corpo.

Ma qualcuno ha interpretato male questa cosa e l’ha presa come un invito aperto per inviare scatti pornografici non richiesti. E alla Millo questo, giustamente, non va e lo ha fatto ben presente sul suo profilo. Come ha chiarito una volta per tutte di non volere uomini al momento, tanto meno foto di membri sconosciuti!