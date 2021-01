Milan Juventus Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Juventus è il posticipo della 16esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’anticipo dell’ora di pranzo tra Cagliari e Benevento, la scorpacciata di gol delle 15, che hanno visto la Roma avvicinarsi alla vetta con un’altra bella vittoria, e il match inedito tra Napoli e Spezia, la Serie A TIM si chiude oggi con il big match, un grande classico, quello tra Milan e Juventus.

Falcidiate da infortuni e Coronavirus, le due formazioni si presentano oggi in campo in una inedita situazione di classifica per questi ultimi anni. Infatti, il Milan è capolista a una manciata di giornate dal termine del girone di andata e i campioni d’Italia hanno dieci punti in meno e devono inseguire.

Precedenti di Milan – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa del Milan e la Juventus è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Questa è la partita dei record: 202 i precedenti, ma anche maggior numero di campionati disputati, ovvero 99 e match più longevo. Infatti, la prima sfida risale addirittura al 28 aprile 1901. In campionato, i precedenti dicono Juventus: 79 le vittorie bianconere, contro le 60 dei rossoneri e 63 pareggi. Se si guarda al computo totale delle sfide, amichevoli comprese, queste sono 295 e la Juve ne ha vinte 112 contro 98. Una anche la finale di Champions League, vinta dai rossoneri ai rigori.

Milan e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.