Michelle Hunziker, la FOTO social che sorprende: “Mai vista così”

La bellissima Michelle Hunziker fa vedere a tutti i propri followers uno scatto realizzato nel suo privato. E gli ammiratori impazziscono.

Sole, Celeste ed Aurora. Sono questi i tre amori di Michelle Hunziker. E loro sono le sue tre figlie, nate dalle relazioni con rispettivamente Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti. Ora la conduttrice televisiva di Mediaset omaggia le sue ‘tre grazie’ con degli appositi scatti social.

Nelle immagini date in pasto ai propri followers sui social si vedono le prime due giocare assieme alla loro sorella maggiore. Pur non avendo lo stesso padre, il rapporto di complicità è al massimo. Ed è bello poter constatare che sia così. Le piccole Sole e Celeste – nate rispettivamente ad ottobre 2013 ed a marzo 2015 – sono felicissime accanto ad Aurora. La quale ha spento le 24 candeline a dicembre. La bellissima Michelle ama rendere partecipe la propria fanbase di quelli che sono alcuni momenti della sua quotidianità. E mostrarsi così con le sue figlie è una delle cose più belle che la 43enne ormai italiana di adozione avrebbe potuto fare.

Michelle Hunziker, è tutto molto bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Per Michelle va tutto a meraviglia e la vita è un sogno senza fine. Anche con la pandemia in corso. Perché per lei il lavoro non manca, la popolarità e la fama restano sempre al top e poi c’è una famiglia nella quale gioia ed amore sono i punti cardinali dai quali non si trascende. Una cosa che entusiasma sempre i suoi fans, i quali non mancano di ricoprirla di complimenti e di elogi.