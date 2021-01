By

A Danza con me Roberto Bolle e Michelle Hunziker si sono scambiati baci e abbracci, ma qualcosa è andato storto: ecco il retroscena.

Baci e abbracci da un lato, urla e gestacci dall’altro. Le apparenze, si sa, ingannano, e tra Michelle Hunziker e Roberto Bolle a Danza con me non tutto è andato come potrebbe sembrare. A rivelarlo è lo stesso ballerino con un post sul suo profilo Instagram che è diventato subito virale.

Momenti di tensione tra Michelle Hunziker e Roberto Bolle

Il retroscena è di quelli piccanti e gustosissimi. Chi pensa che il dietro le quinte dello spettacolo di Roberto Bolle su Rai 1 sia stato tutto rose e fiori – come effettivamente potrebbe sembrare – si sbaglia. Tra la marea di ospiti di tutto rispetto: da Vasco Rossi a Ghali, passando per Diodato – c’è stata anche Michelle Hunziker. E il ballerino, come sempre tirato a lucido, ha rivelato sui social un particolare inedito proprio sul suo conto: “Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci…”.

E sui social è subito giallo. Cosa è successo durante la diretta? Perché la buona presentatrice si è scagliata con tanta virulenza contro il serafico danzatore? Ovviamente la replica della bellissima conduttrice svizzera non è tardata ad arrivare, sempre su Instagram. “Ma cosa ti stavo raccontando???? Ero proprio nervosa”, ha risposto la Nostra, cercando di sdrammatizzare. Intanto, Danza con me ha registrato una media del 17% di share (con picchi più alti durante la diretta) e quasi 4 milioni di spettatori. Un’audience così val bene una sfuriata.

