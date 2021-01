Gerry Scotti nonno, la bellissima notizia: “Non chiamatemi più Zio”

Ed ecco la lieta notizia che riguarda un felicissimo Gerry Scotti nonno. Il conduttore tv Mediaset accoglie una bellissima nipotina.

Il tempo passa per tutti, come ci dimostra un inedito Gerry Scotti nonno. Il popolare conduttore televisivo di Mediaset ha infatti accolto la nipotina Virginia, chiamata così in suo onore (il vero nome del 64enne di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, è proprio Virginio, n.d.r.).

Il figlio Edoardo Scotti e la sua compagna, Ginevra Piola, diventano genitori proprio con l’arrivo del 2021. E questa è una notizia bellissima, che prepara uno Gerry Scotti nonno a dovere far fronte ad una situazione del tutto nuova. E decisamente magnifica. L’arrivo della nipotina arriva forse in quello che è il momento migliore. Infatti appena qualche mese fa ‘Zio Gerry’ aveva dovuto fare i conti con gli effetti nefasti di una positività al virus che aveva fatto preoccupare in tanti tra i suoi ammiratori.

Gerry Scotti nonno, il figlio e la compagna diventano genitori: “Non sei più ‘Zio’…”

A diffondere il bell’aggiornamento è il settimanale ‘Gente’. Per quanto riguarda il figlio di Gerry Scotti, sappiamo che Edoardo è ancora molto giovane. Ma è più che mai pronto ad affrontare le responsabilità che il ruolo di genitore comporta.

Pure lui lavora in ambito televisivo, dove ricopre il ruolo di aiuto regista. Da più parti stanno giungendo i complimenti alla famiglia Scotti. E non sono in pochi gli ammiratori dell’amatissimo conduttore tv che stanno scherzando sul fatto che presto, da ‘Zio’ proprio lui diverrà nonno. Ed il diretto interessato ha commentato divertito: “Anche io mi rimbambirò come avviene a tutti i nonni”.