Gerry Scotti via da Mediaset? Ecco il palcoscenico che lo attende

C’è chi è pronto a scommettere che Gerry Scotti sia pronto a una “trasferta” in casa Rai in occasione di un attesissimo evento nazional-popolare.

L’indiscrezione è di quelle che fanno subito rumore. Anzi, che mettono in moto un piccolo terremoto televisivo. Tanto più se l’ipotesi è rilanciata da una fonte sempre informatissima come Dagospia. Di cosa si tratta?

La notizia riguarda il prossimo Festival di Sanremo 2021: chi ci sarà al fianco dell’ormai consolidato e affiatato duo Amadeus e Fiorello dal 2 al 6 marzo prossimi? Ebbene, tra i vari nomi ne è spuntato uno davvero impensabile: quello di Gerry Scotti, vera e propria istituzione di Mediaset e di Canale 5.

Quel “pensierino” di Gerry Scotti sul Festival di Sanremo

“Sembra prendere quota l’ipotesi di uno sbarco in Riviera di Gerry Scotti. Una presenza prevista già la scorsa edizione ma saltata per impegni lavorativi”, fa sapere Dagospia. Resta da capire i temi e i modi di un eventuale coinvolgimento del conduttore di punta di Mediaset nell’evento-simbolo di Casa Rai. Solo una comparsata, o una partecipazione spalmata su più serate? E in che veste? Ospite o co-conduttore? Per il momento non si sa nient’altro.

Vale comunque la pena di ricordare che di recente proprio Gerry Scotti aveva svelato in un’intervista al Fattoquotidiano.it: “Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”. Che il 2021 sia la volta buona?