Gerry Scotti, contagiato in casa: “Io e mia moglie eravamo divisi”

Il conduttore Gerry Scotti e la sua verità sul Coronavirus, è stato contagiato in casa: “Io e mia moglie eravamo divisi”.

In una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, il popolare conduttore televisivo Gerry Scotti torna sulla sua positività al Coronavirus e sul ricovero avvenuto nelle scorse settimane. Già al ‘Corriere della Sera’, il conduttore ha spiegato di aver intessuto un rapporto fatto di messaggi istantanei con il collega Carlo Conti, anche egli ricoverato.

Oggi torna su quello scambio e spiega: “Mi sono affidato ai medici e comunicavo ogni loro decisione a Carlo Conti che, guarda i casi della vita, era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’, ‘A me tre’, ‘A me quattro’. Sembravamo i vecchietti del Muppet Show”.

Contagiato dal Coronavirus: parla Gerry Scotti

Dopo i momenti difficili vissuti in ospedale, dunque, il conduttore di Caduta Libera sembra stare decisamente meglio, ma ammette anche di essere ipocondriaco e ricorda che quando gli è stato messo il casco per la ventilazione ha avuto il suo momento più difficile: “È stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere”.

Gerry Scotti parla poi di contagio domestico e familiare come causa della sua positività al Coronavirus. Spiega: “Sono portato a credere di essermi contagiato in famiglia. Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato”. E conclude: “Ora posso pensare alla nipotina in arrivo”.