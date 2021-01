Chiara Ferragni è impaziente: “Non riesco più ad aspettare”

Chiara Ferragni ha comunicato la propria impazienza ai fan, spiegando il perché non riesce più ad aspettare.

Così come tutti gli altri italiani, anche Chiara Ferragni, Fedez ed il piccolo Leone sono stati bloccati in casa dal Covid-19. La coppia più famosa dei social ha fatto parlare di sé anche in questa occasione, dimostrando cuore ed empatia nei confronti della sofferenza dei connazionali. In primavera, quando il virus ha colpito e ci ha bloccati in casa con la paura del contagio, i Ferragnez hanno iniziato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali lombardi e italiani a gestire la dilagante epidemia.

Un impegno per il quale hanno ricevuto i complimenti da parte dei fan ed un premio dalla città di Milano (sono loro i vincitori dell’Ambrogino D’Oro 2020) e un riconoscimento formale da parte del governo. Conte, infatti, ha chiesto proprio a Fedez di farsi portavoce per la prevenzione la scorsa estate (scelta contestata dall’opposizione e dai social). Questo 2020 ha regalato alla coppia anche una grande gioia personale: Chiara è rimasta incinta per la seconda volta e attende una bambina.

Chiara Ferragni non riesce più ad aspettare

Nell’ultimo post condiviso sulla propria pagina Instagram, Chiara Ferragni ha spiegato ai fan di non riuscire più ad attendere. La sua impazienza non è dovuta alle restrizioni per il Coronavirus, ma alla sua maternità. Guardando indietro, infatti, l’influencer ha trovato una foto del piccolo Leone appena nato, uno scatto che ha portato indietro la sua memoria a quei momenti di felicità provati quando il suo primogenito è venuto al mondo.

Nel post, raffigurante una foto di Leone poco dopo la nascita, Chiara scrive: “Dal momento che sento che tutti noi abbiamo la necessità di positività nel mondo adesso, ecco una foto di Leo quando aveva solamente 10 minuti di vita. Non riesco ad aspettare di provare questa emozione nuovamente con la mia piccolina”.

