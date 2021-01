Chiara Ferragni è preoccupata per la seconda gravidanza: “Speriamo…”

Chiara Ferragni è di nuovo incinta, di una bimba questa volta, e ha qualche preoccupazione riguardo questa seconda gravidanza…

Che ormai l’influencer più amata d’italia Chiara Ferragni stia aspettando una bambina è noto a tutti. L’imprenditrice milanese lo ha ormai annunciato da un po’, insieme a Fedez e al piccolo Leone, che ci sarà un nuovo arrivato (anzi una nuova arrivata!) in casa Ferragnez. Oggi la Ferragni ha postato alcune stories sul suo profilo instagram in cui si è concetrata sulle differenza tra la prima gravidanza, di Leone, e della seconda. E non manca qualche preoccupazione.

Chiara Ferragni, preoccupazioni per la bambina?

Chiara ha confessato che in nessuno dei due casi ha avuto il tipico sintomo comune a tantissime donne in dolce attesa: la nausea. L’influencer pare sia stata abbastanza fortunata da non averla riscontrata in nessuna delle due gravidanze. La stanchezza, che non aveva avuto con Leone, si è invece presentata questa volta, ha poi raccontato la Ferragni.

Leggi anche–> Chiara Ferragni, la foto sul divano: qualcosa non torna, i fan se ne accorgono

Qualche preoccupazione c’è, soprattutto ricordando i problemi avuti con la prima gravidanza: alla 35esima settimana, infatti, Chiara aveva avuto un problema alla placenta ed era stata costretta a letto. Questa volta, invece, pare stia andando tutto liscio. “Spero non ci siano gli stessi problemi della prima gravidanza tra un po’, incrocio le dita. Se mi capiterà la stessa cosa non sarà difficile stare a riposo forzato visto il lockdown” ha poi confessato l’infuencer.

Leggi anche–> Chiara Ferragni, la foto che allarma i fan: cos’è successo al suo seno?

La Ferragni ha anche rivelato che il nome della piccola verrà svelato dopo il parto, previsto per Marzo. Un mese importante per la famiglia, perché è anche il momento del debutto di Fedez al Festival di Sanremo, insieme a Francesca Michielin.