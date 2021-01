Vertice Governo-Regioni: Speranza propone la zona rossa nei weekend

Al termine del vertice tra il Governo e le Regioni emerge la possibilità di istituire la zona rossa nei weekend.

Ci si appresta alla fine delle festività natalizie e dunque a quello della validità dell’ultimo Dpcm. A partire dal 7 gennaio dovranno essere varate nuove misure per la gestione dell’emergenza sanitaria e ieri notte il Governo e le Regioni si sono incontrate proprio per parlare di ciò che accadrà dopo la scadenza del termine. La proposta avanzata dal ministro della Salute è quella di lasciare la zona rossa in tutta Italia anche per il prossimo weekend, una misura che pare sia stata appoggiata anche dai governatori.

A darne notizia è stato proprio Roberto Speranza al termine del vertice: “Valutiamo l’ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani (oggi) si tireranno le somme con il Governo”. La misura per il weekend che si appropinqua potrebbe essere estesa anche ai successivi fine settimana del mese di gennaio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Zona Rossa: cambia la soglia per l’accesso, quali regioni vi finiranno?

Durante il vertice si è discusso anche di un abbassamento della soglia per l’accesso delle Regioni nella zona arancione e nella zona rossa. Il ministro della Salute ci ha tenuto a precisare che i parametri per il collocamento rimarranno gli stessi, verrà abbassata solo la soglia per decretare l’accesso alle zone di maggior rischio: “Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell’Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione”.

Leggi anche ->Dpcm, cosa cambia dopo le feste: nuovo messaggio dal Governo

Per quanto riguarda il ritorno a scuola, gli studenti di elementari e medie torneranno tra i banchi il 7 gennaio, mentre quelli delle superiori probabilmente dovranno attendere lunedì 11 gennaio. Molti governatori di Regione, infatti, hanno palesato la necessità di attendere la valutazione della cabina di regia sull’andamento della curva epidemiologica. Valutazione che si terrà l’8 gennaio. Per quanto riguarda la linea dura nelle prossime settimane, c’è stato l’ok delle Regioni, a patto però che il Governo conceda i ristori rapidamente.