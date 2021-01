Tanya Roberts morta: fu Bond Girl, Sheena ed una Charlie’s Angel

Addio all’attrice Tanya Roberts, molto apprezzata in molte opere sia per la televisione che per il cinema. È scomparsa all’improvviso.

È morta Tanya Roberts, attrice nota per avere ricoperto il ruolo di Julie Rogers nella celebre serie tv ‘Charlie’s Angels‘. Come in tanti sapranno, si tratta di un telefilm diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni, a partire dalla serie originale che risale al 1976. La Rogers partecipò alla quinta ed ultima stagione, riscuotendo un grande successo.

Aveva 65 anni ed il suo decesso risale alla giornata di domenica 3 gennaio 2021. Non sono del tutto note le circostanze che l’hanno condotta alla scomparsa. Da quel che si apprende, Tanya Roberts aveva subito un malore nella giornata dello scorso 24 dicembre. In tale circostanza l’attrice ed ex modella era uscita per portare a spasso i suoi cani. Subito dopo aveva ricevuto un ricovero in ospedale e lì è giunto il decesso, in una struttura di Los Angeles. Viene confermato che la sua morte non sarebbe da correlare alla pandemia in corso.

Tanya Roberts, tante le sue interpretazioni molto apprezzate

Il suo nome completo era Victoria Leigh Blum e lei era nata il 15 ottobre del 1955 a New York. L’esordio al cinema avvenne nel 1975 con il film ‘Un’Ombra nel Buio’. Ma il suo nome aveva acquisito grande popolarità anche per il fatto di essere stata una delle tante Bond Girl del cinema. Nel 1985 lei recitò con Roger Moore in ‘James Bond Agente 007 – Bersaglio Mobile‘.

Tra le altre sue interpretazioni note ci sono quelle per altri telefilm. In particolare ‘Hot Line’ tra il 1994 ed il 1996 e That’70s Show, in cui ha recitato nei panni della svampita Midge Pinciotti per 80 episodi tra il 1998 ed il 2006. Nei 19 film per il cinema nei quali ha prestato il suo volto si ricorda infine anche ‘Sheena, Regina della Giungla’. La sua carriera però era iniziata lontano dal set, come modella.