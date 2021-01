Elisabetta Canalis, la danza sensuale che alza la temperatura – VIDEO

Da Elisabetta Canalis su Instagram ecco giungere un magnifico regalo a tutti i suoi followers. La sarda è assolutamente strepitosa in un suo irresistibile balletto.

Cosa si può dire dopo avere visto delle immagini simili? Assolutamente niente, perché Elisabetta Canalis basta ed avanza, con i suoi movimenti sinuosi ed il suo fisico davvero, davvero pazzesco.

La attrice ed imprenditrice originaria di Sassari si fa vedere in tutto il suo splendore, in una clip breve, della durata di pochi secondi. Sullo sfondo c’è un motivo musicale che accompagna il suo switch improvviso con tanto di cambio di vestito. Purtroppo non è visibile il momento in cui la Canalis si sfila quello che ha indosso per indossare dei nuovi indumenti. Ma il bello è proprio questo, con quella di ‘switchare’ gli abiti che, da un pò di tempo a questa parte, rappresenta una moda sui social.

Elisabetta Canalis, ci vuole un fisico bestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

‘Littlecrumb’, questo il nome scelto dalla bellissima Elisabetta su Instagram, mostra un fisico tonico e perfetto. Cosa che, a 42 anni di età, non è proprio comune a tutti. Merito di anni ed anni di allenamento, che per lei alla fine sono diventati una piacevole abitudine.

Per tanti una seduta in palestra od una corsetta all’aria aperta appaiono come uno sforzo troppo elevato da sostenere. Eppure il difficile sta solo nell’iniziare. Poi basta poco per adattarsi e per trasformare quello che è uno scomodo obbligo in un momento gradevole.