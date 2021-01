Oggi è un giorno triste ancor di più rispetto ad altri: oggi ricorre il sesto anniversario dalla scomparsa di Pino Daniele

La notte tra il 4 e il 5 gennaio 2015 è venuto a mancare Pino Daniele, il celebre cantautore napoletano che è considerato uno dei migliori di sempre. Per ricordarlo in tanti hanno espresso i loro attestati di stima così come la figlia Sara, che pubblica a volte dei filmati e delle foto da piccola insieme al suo papà. Inoltre, sarà presente il suo ricordo anche nella nuova edizione del Concerto dell’Epifania che si terrà al Complesso di Santa Maria La Nova e andrà in onda su Raiuno il 5 gennaio alle 23,15.

Pino Daniele, il ricordo del celebre cantautore

E questa mattina, 4 gennaio 2021, a partire dalle 11, proprio sulle scale dove suonava con gli amici in via Santa Maria la Nova si terranno iniziative proprio con l’intento di continuarlo a ricordarlo attraverso le liete note che ci ha donato nel corso della sua carriera.

