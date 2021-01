Nicolas Ventura, il bodybuilder muore in incidente a Capodanno – FOTO

Uno schianto con la sua auto costa la vita a Nicolas Ventura, noto culturista di Bologna con un notevole seguito sui suoi profili social.

A seguito di un grave incidente stradale, il noto bodybuilder Nicolas Ventura è morto, e proprio allo scoccare di Capodanno. Il drammatico evento si è verificato a Calderara di Reno, località della provincia di Bologna. L’uomo, 33 anni, era originario proprio del capoluogo dell’Emilia Romagna.

Ed era entrato in ospedale subito dopo lo schianto, avvenuto di notte, nelle prime ore del 1° gennaio 2021. Si trovava a bordo della sua auto in compagnia di una donna. Proprio Nicolas Ventura era al volante, quando per cause ancora da accertare il veicolo è finito fuori strada finendo la propria corsa incontrollata contro un semaforo, su una locale strada statale. Una segnalazione da parte di un passante ha allertato i soccorritori. E vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri sono arrivati sul luogo del disastro nel breve volgere di pochi minuti. I pompieri hanno estratto i corpi dei due occupanti dalle lamiere dell’auto.

Nicolas Ventura, il giovane bodybuilder perito in ospedale dopo l’incidente

Entrambi sono finiti in ospedale d’urgenza, con un ingresso in codice rosso. Ma mentre la donna ce l’ha fatta a sopravvivere, cavandosela solo con delle lesioni comunque importanti, Nicolas Ventura ha pagato il tutto con la propria vita. E nonostante fosse cosciente nel momento in cui ha ricevuto i soccorsi. Il decesso ha avuto luogo nel suo letto di ricovero nel corso della notte.

Lui praticava culturismo a livello competitivo sin da 2015 ed era specializzato nella categoria Over 90 kg. Solamente nello scorso mese di novembre, Ventura aveva ottenuto il riconoscimento di vicecampione di specialità nel Nord Italia. Inoltre vantava un seguito notevole sui suoi profili ufficiali social. Tantissimi ammiratori lo stanno ricordando affranti con dei messaggi di cordoglio.