Grande Fratello, Mario Serpa entra nella casa? Guerra a Tommaso Zorzi

Al Grande Fratello Vip 2020 Tommaso Zorzi pronto ad avere un faccia a faccia con un altro rivale. Si tratta dell’ex tronista Mario Serpa.

Il Grande Fratello Vip 2020 andrà avanti ancora a lungo. La data della finalissima ci sarà il prossimo 15 febbraio, anche se ci sarebbe l’intenzione di allungare ulteriormente il celebre reality show in quella che è la sua ultima iterazione per very important persons. Si parla addirittura della fine del prossimo mese, in modo tale da potere poi consentire a Mediaset di contrastare il Festival di Sanremo 2021 di inizio marzo con degli speciali del GF Vip.

La produzione ha anche approntato dei nuovi ingressi per suscitare maggiore interesse ed anche polemiche. Non può essere visto in altro senso il rumour che indica in Mario Serpa come uno dei prossimi partecipanti della trasmissione. Lui è un ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che da quanto risulta sembrerebbe avere delle vecchie ruggini con Tommaso Zorzi.

Grande Fratello, con Mario Serpa scintille assicurate per Tommaso Zorzi

Serpa in passato ha corteggiato Claudio Sona nel programma condotto da Maria De Filippi. Era l’edizione 2016/2017. Lo scontro, avvenuto sui social tramite i rispettivi profili Instagram, è ancora ben vivo nella memoria dei rispettivi ammiratori e followers. Si parla addirittura di una denuncia per diffamazione presentata da Zorzi contro Serpa. E questo proprio subito prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 a Cinecittà. C’entrerebbero dei messaggi prima inviati e poi annullati da Tommaso.

Che in questa edizione del GF Vip ha dovuto affrontare anche altre due rivali, con le quali su è però chiarito. Sono Sonia Lorenzini (eliminata dopo qualche settimana) e Giulia Salemi. Sicuramente ce ne saranno delle belle qualora davvero Mario Serpa dovesse essere effettivamente un nuovo inquilino del GF Vip.