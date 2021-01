GF Vip, Elisabetta Gregoraci dà buca: “Non ci sarò”

Attesa in studio per la puntata di lunedì 4 gennaio, Elisabetta Gregoraci ha deciso di dare buca a Signorini ed al programma.

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip è un successo di pubblico e audience. Alfonso Signorini è stato in grado di selezionare il giusto gruppo di personalità e personaggi famosi per far sì che il pubblico si appassionasse alle dinamiche interne alla casa, ma anche alle voci che fuori dalla casa hanno riguardato i protagonisti. La protagonista assoluta dei primi tre mesi di GF Vip è stata senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci. Il conduttore, non a caso, l’ha voluta anche quando questa ha deciso autonomamente di lasciare il reality per passare le vacanze con il figlio Nathan Falco.

La presenza in studio di Elisabetta ha dato verve al commento delle dinamiche interne alla casa, soprattutto in relazione alla nascente complicità tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. L’ex velino, infatti, ha passato i primi mesi all’interno della casa a corteggiare la Gregoraci, ottenendo qualche momento d’intimità, ma anche diversi rifiuti e liti. Non appena la conduttrice calabrese ha lasciato il reality, Pierpaolo si è gettato nella conoscenza della modella italo-persiana.

Elisabetta Gregoraci dà buca a Signorini

Una simile dinamica non poteva che alimentare la curiosità morbosa degli appassionati di gossip e Signorini è stato immediatamente pronto ad alimentarla, proprio chiamando in studio la Gregoraci per commentarla. Già nella puntata dell’ultimo dell’anno lo scambio di risposte tra Petrelli e quest’ultima ha animato la serata, generando l’interesse mediatico e quello dei telespettatori.

Con ogni probabilità Signorini aveva voglia di replicare anche questo lunedì, anche perché dopo Capodanno Pierpaolo e Giulia si sono lasciati andare alla passione sotto le lenzuola. Tuttavia dovrà attendere, visto che Elisabetta ha deciso di non presentarsi in studio questa sera. Intervistata a riguardo ha dichiarato: “Non andrò”. Questo perché nel frattempo è volata a Dubai, città in cui s’incontrerà con il figlio e con l’ex marito Flavio Briatore.

