Elisabetta Canalis, fan allarmati: non mi hanno hackerato il profilo

Anche in questi giorni di festa Elisabetta Canalis è attivissima su Instagram, dove racconta la sua vita a 360 gradi. E a scanso di equivoci tiene a precisare ai fan che è tutta farina del suo sacco.

Ultimamente Elisabetta Canalis è stata a dir poco vivace sui social. Oltre a pubblicare a spron battuto foto, post e “storie” su Instagram e non solo, si è mostrata in pose, mise e atteggiamenti alquanto eterogenei. Se qualcuno pensasse che il suo profilo è stato hackerato, stia pure tranquillo: la Nostra mette le mani avanti e spiega che è tutta farina del suo sacco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La rassicurazione di Elisabetta Canalis ai suoi followers

“No non mi hanno hackerato l’account – I haven’t been hacked. Good morning ☀️!”. Così scrive Elisabetta Canalis nel suo ultimo post su Instagram, a margine di una foto dove sorride felice e spensierata, in abbigliamento “estivo” e coloratissimo, con un curioso paio di occhiali, come se fosse pronta a partire per una vacanza da sogno. Un netto cambio di stile rispetto agli scatti sensuali e passionali cui siamo abituati, ma tant’è.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis, la drammatica morte del padre Cesare: un dolore inaccettabile

Leggi anche –> Elisabetta Canalis | in bikini fa sognare | ‘Meglio delle 20enni’ | FOTO

Leggi anche –> Elisabetta Canalis Instagram | viaggio in Messico con lei magnifica | FOTO

Solo ieri, per dire, la stessa Elisabetta Canalis si mostrava sempre su Instagram con indosso un body nero trasparente che metteva in rilievo le sue perfette forme con un vedo-non vedo a effetto afrodisiaco, ma niente affatto volgare. I fan della splendida soubrette si sono ovviamente sperticati in lusinghe e complimenti, e – pur stentando a riconoscerla – lo stesso hanno fatto oggi.