Elisabetta Canalis, lei rende già bello l’inizio di 2021 – FOTO

Da parte di Elisabetta Canalis giunge un post sul suo profilo personale Instagram che deve fare da apripista per il nuovo anno.

Il 2021 anche per Elisabetta Canalis dovrà essere l’anno della svolta, dopo tante brutte notizie. Infatti il 2020 appena trascorso è stato foriero di tragedie e di eventi nefasti e tristi. Ed anche per la ex velina originaria di Sassari e da tempo trapiantata negli Stati Uniti non sono mancate le difficoltà, nel corso degli ultimi 12 mesi.

Un esempio palese arriva dal fatto che lei, per la prima volta da quando vive negli Stati Uniti (quasi un decennio ormai, n.d.r.) non è tornata in Italia per passare le vacanze di Natale assieme alla sua famiglia. Ad aspettarla a casa in Sardegna c’era la mamma Bruna in particolare, mentre suo papà Cesare è venuto a mancare nel corso del mese di gennaio del 2017.

Elisabetta Canalis, il messaggio per ricominciare in questo 2021

La 42enne attrice ed imprenditrice vive a Los Angeles, e con lei ci sono il marito Brian Perri, rinomato chirurgo statunitense di chiare origini italiane, e la loro figlia Skyler Eve, nata nel 2015. Sul suo profilo personale Instagram la Canalis ha pubblicato uno scatto realizzato sotto al sole della California.

Da Los Angeles la vediamo sorridente, con una bella chioma fluente ed una espressione che trasmette fiducia. “2021 ready” scrive la Eli, che sembra dare un messaggio di positività a noi tutti. Serve davvero mantenere un atteggiamento ottimistico e cercare di ripartire, dopo le tantissime difficoltà dovute alle motivazioni che noi tutti conosciamo. Allora recepiamo il messaggio di Elisabetta e riprendiamo da dove le cose belle si erano interrotte.