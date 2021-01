By

Chi era Chiara Lubich: la vera storia dell’insegnante fondatrice del Movimento dei focolari. Verrà trasmesso questa sera, in prima serata su Rai 1, il film dedicato alla sua figura. Cristiana Capotondi interpreterà il ruolo della protagonista nella pellicola.





Nel film dedicato alla Lubich verrà raccontata la sua vera storia, in occasione del centenario dalla sua nascita. La maestra, originaria di Trento, durante la Seconda Guerra Mondiale si fece portatrice di un messaggio di fratellanza universale.

Chi era Chiara Lubich: la vita e la storia dell’insegnante fondatrice del Movimento dei focolari

Andrà in onda questa sera su Rai 1 il film Chiara Lubich – L’amore vince tutto, dedicato alla figura e alla vera storia della maestra di Trento. Chiara nacque nel 1920 con il nome di Silvia. Nome che cambiò entrata a far parte del Terz’Ordine Francescano. Fu saggista e fondatrice del Movimento dei focolari e il suo messaggio di pace e amore tra i popoli rimane ancora oggi una grande eredità per l’intera umanità.

Subito dopo aver ottenuto il diploma all’istituto magistrale, Chiara avviò la sua carriera come insegnante nelle scuole elementari, iscrivendosi contemporaneamente all’università. A causa della Guerra dovette però interrompere gli studi e decise di prendere i voti nel 1943. E’ in questi anni che Chiara fonda il Movimento dei focolari, una corrente di rinnovamento spirituale e sociale che la stessa fondatrice definì come “un nuovo popolo nato dal Vangelo”.

Il messaggio di cui si fa portatore il movimento è quello dell’unità tra tutti i popoli e di una fratellanza universale. L’intento è quello quindi di valorizzare le diversità promuovendo il dialogo tra tutti i popoli. Il movimento prese il nome di Opera di Maria nel 1962 e si diffuse, con oltre 2 milioni di aderenti, in circa 180 Paesi.

Chiara morì nel 2008 a Rocca di Papa e nel 2015 si Papa Francesco ha aperto la sua causa di beatificazione. Ha ricevuto in vita diversi premi, tra cui quello dall’Unesco, nel 1996, il Premio per l’Educazione alla pace e dal Consiglio d’Europa, nel 1998, il Premio Diritti Umani.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, la sua figura sarà interpretata da Cristiana Capotondi.