Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 3 gennaio

Domenica in oggi, 3 gennaio, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento e un superospite: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 3 gennaio, sarà come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia. Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1 e il superospite che con la sua voce animerà il contenitore domenicale della prima rete.

Domenica in: gli ospiti di oggi

La prima puntata della stagione 2021 di Domenica In vede ancora una volta al timone Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Il primo ospite che aprirà il sipario dell’anno sarà Paolo Fox. L’astrologo trasferirà ai telespettatori cosa hanno promesso le stelle ai vari segni zodiacali. In collegamento seguirà poi l’intervento di Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo.

Giovanna Ralli festeggerà nella storica trasmissione i suoi primi 86 anni di vita, compiuti per l’appunto ieri. L’attrice ripercorrerà insieme alla padrona di casa le tappe salienti della sua lunga carriera e delizierà il pubblico con aneddoti inediti riguardanti la sua vita privata.

Alba Parietti presenterà in studio il suo nuovo libro intitolato La cacciatrice di narcisi e si concederà a una lunga intervista con la conduttrice veneta.

Musica, cinema e informazione

Seguirà l’esibizione di Roby Facchinetti che canterà il suo nuovo singolo intitolato Invisibili, scritto con Stefano D’Orazio e appartenente all’album Inseguendo la mia musica.

Il film per la televisione intitolato Chiara Lubich – L’amore vince tutto verrà presentato agli spettatori della prima rete dalla sua protagonista: Cristiana Capotondi. Spazio poi all’informazione medico-scientifica e all’intervento in studio del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Si parlerà con l’esponente politico della Campagna di vaccinazione attualmente in atto nel nostro Paese e dell’arrivo di nuovi vaccini anti Covid-19.

