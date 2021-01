Alba Parietti, nuovo sfogo su Instagram: ” è bullismo “

Alba Parietti torna con un altro post infiammatissimo su Instagram. Ancora una volta si scaglia contro gli haters: ecco cosa è successo.

Sul web è letteralmente scoppiato il caos e molti nomi noti della Grande Fratello Vip sono stati coinvolti.

Per alcune vicende successe nella casa più seguita d’Italia, come i risultati degli ultimi televoti, sui vari social si è letteralmente alzato un polverone fatto di insulti verso i soggetti più disparati.

Alba Parietti furiosa per gli insulti sul web

Messaggi di morte, minacce e insulti di ogni tipo: questo è ciò che ha dovuto vivere la sorella di Tommaso Zorzi. Si tratterebbe di messaggi ricevuti in spagnolo e in portoghese, dietro ai quali ci sarebbero i fan brasiliani di Dayane Mello.

Leggi anche -> Alba Parietti racconta il dramma: “Sono finita dallo psichiatra per mio figlio”

I momenti di grande tensione non sembrano essere stati sedati, tanto che Gaia stessa aveva deciso di disattivare il suo profilo twitter. Il gesto era stato anche condiviso da Simone Gianlorenzi, il compagno di Stefania Orlando che però ha riattivato la sua pagina poche ore dopo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Un fiume di inutili volgarità, violenza e cattiveria”, così Alba Parietti definisce i commenti degli haters. Non è la prima volta che la donna alza la voce sui social per difendere, non solo il figlio, ma anche chi si trova ad essere vittima delle malelingue. “Imparate a regalare miele a chi vi fa uno sgarbo. A perdonare i vostri nemici, compatendoli, nulla li renderà più inutili, insoddisfatti e impotenti e infelici”. Questo consiglio della Parietti è indirizzato in particolare a Francesco Oppini, Tommaso e Gaia Zorzi.

Leggi anche -> GF Vip, Stefania Orlando chiude con Tommaso Zorzi: “Non mi interessa più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Un suggerimento più che mai prezioso, in un momento in cui rispondere e farsi guerra a suon di post non fa altro che gettare benzina sul fuoco. La donna mette anche in luce come queste dinamiche di gruppo ricadano perfettamente in atteggiamenti di bullismo. Chissà se le sue parole verranno interiorizzate da coloro che attuano questa dinamica portando solo sofferenza agli altri.